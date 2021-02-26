РИАМО - 26 фев. В график ввели движение поездов на участке Тверь – Москва, однако некоторые пригородные поезда могут уходить с незначительной задержкой, сообщили в Московско-Тверской ППК.

«Движение на участке Тверь – Москва введено в график», – говорится в сообщении.

Ранее задержки в движении достигали 45 минут, на участке задерживался ряд пригородных поездов. Решением проблемы занимались специалисты, которые прикладывали усилия для того, чтобы ввести движение поездов в график.