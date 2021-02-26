РИАМО - 26 фев. Резкое потепление, пришедшее на смену сильным морозам, привело к обильному таянью снега в Москве. Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к зимнему «потопу» в городе.

«Поплыла Москва, зажурчала», - написал пользователь Twitter с ником @xVPzE85JGiSVvvi.

Поплыла Москва, зажурчала — Вася на квасе (@xVPzE85JGiSVvvi) February 26, 2021

Бордельеро ПоэтЪ пошутил, что москвичам впору надевать гидрокостюм и доставать доску для серфинга.

«Ой, поплыла Москва! Ой, море-окиян натаял! *скачет по лужам и кряхтит*» - написала @sasharuddiness.

Пользователь @hitsuqi пошутил о превратностях московской погоды.

«Во дворе потоп, а под ним - лед. Как всегда: то снег неожиданный, то потепление», - написал он.

Во дворе потоп, а под ним - лёд. Как всегда: то снег неожиданный, то потепление. pic.twitter.com/zSELUeYK2P — Петросян в постели (@hitsuqi) February 26, 2021

В аккаунте @WildWildMoscow опубликовали видео из Чертанова Северного, на котором запечатлена затопленная дорога, по которой проезжают автомобили.

Москва прям поплыла.

Место действия - Северное Чертаново pic.twitter.com/Pzx0mooEz7 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 25, 2021

@krotrus разместил видео с машиной, «утонувшей» в снежной луже около станции метро «ВДНХ».