РИАМО - 26 фев. Резкое потепление, пришедшее на смену сильным морозам, привело к обильному таянью снега в Москве. Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к зимнему «потопу» в городе.
«Поплыла Москва, зажурчала», - написал пользователь Twitter с ником @xVPzE85JGiSVvvi.
Поплыла Москва, зажурчала— Вася на квасе (@xVPzE85JGiSVvvi) February 26, 2021
Бордельеро ПоэтЪ пошутил, что москвичам впору надевать гидрокостюм и доставать доску для серфинга.
«Ой, поплыла Москва! Ой, море-окиян натаял! *скачет по лужам и кряхтит*» - написала @sasharuddiness.
Пользователь @hitsuqi пошутил о превратностях московской погоды.
«Во дворе потоп, а под ним - лед. Как всегда: то снег неожиданный, то потепление», - написал он.
Во дворе потоп, а под ним - лёд. Как всегда: то снег неожиданный, то потепление. pic.twitter.com/zSELUeYK2P— Петросян в постели (@hitsuqi) February 26, 2021
В аккаунте @WildWildMoscow опубликовали видео из Чертанова Северного, на котором запечатлена затопленная дорога, по которой проезжают автомобили.
Москва прям поплыла.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 25, 2021
Место действия - Северное Чертаново pic.twitter.com/Pzx0mooEz7
@krotrus разместил видео с машиной, «утонувшей» в снежной луже около станции метро «ВДНХ».
😱Автомобиль утонул в снежной луже около метро ВДНХ. Москва. pic.twitter.com/fwWvDjeZfn— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) February 26, 2021
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