РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В подмосковном Подольске прошел областной семинар с мастер-классами и выставкой для руководителей фольклорных коллективов, в нем приняли участие 100 представителей учреждений культуры из 40 муниципалитетов региона, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.
Прошедший семинар для специалистов учреждений культуры Подмосковья стал первым в цикле мероприятий по подготовке к Году народного творчества и сохранения культурного наследия в 2022 году.
«Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска по инициативе министерства культуры Московской области состоялся областной семинар для руководителей фольклорных коллективов. Его участниками стали 100 представителей учреждений культуры из 40 муниципалитетов региона», - говорится в сообщении.
Мастер-классы гостям представили народные и образцовые фольклорные коллективы городского округа. В том числе Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (руководитель – заслуженный работник культуры Московской области Елена Бессонова); фольклорный ансамбль «Терем» СДК «Надежда» (руководитель – Лариса Горчакова); фольклорный ансамбль «Ленок» ДК «ЗиО» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова); ансамбль народной песни «Карагод» ДК «Плещеево» (руководитель – Надежда Котова).
Также для участников семинара провели выставку народного костюма фольклорной школы искусств «Моя Русь».
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