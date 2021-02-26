РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В подмосковном Подольске прошел областной семинар с мастер-классами и выставкой для руководителей фольклорных коллективов, в нем приняли участие 100 представителей учреждений культуры из 40 муниципалитетов региона, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

Прошедший семинар для специалистов учреждений культуры Подмосковья стал первым в цикле мероприятий по подготовке к Году народного творчества и сохранения культурного наследия в 2022 году.​

«Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска по инициативе министерства культуры Московской области состоялся областной семинар для руководителей фольклорных коллективов. Его участниками стали 100 представителей учреждений культуры из 40 муниципалитетов региона», - говорится в сообщении.

Мастер-классы гостям представили народные и образцовые фольклорные коллективы городского округа. В том числе Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (руководитель – заслуженный работник культуры Московской области Елена Бессонова); фольклорный ансамбль «Терем» СДК «Надежда» (руководитель – Лариса Горчакова); фольклорный ансамбль «Ленок» ДК «ЗиО» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова); ансамбль народной песни «Карагод» ДК «Плещеево» (руководитель – Надежда Котова).

Также для участников семинара провели выставку народного костюма фольклорной школы искусств «Моя Русь».

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