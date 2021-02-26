РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пятницу отключат горячую воду и отопление в ряде домов из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в пятницу, 26 февраля, с 11:00 на улице Победы в доме №6 отключат горячую воду и отопление. На улице Ленина в домах №№12, 14, 16, 18 и на улице Победы в доме №4 не будет только отопления», - говорится в сообщении.

Отключение связано с ремонтными работами, проводимыми МУП «Подольская теплосеть» на теплотрассе. Коммунальные услуги возобновят по окончании работ.