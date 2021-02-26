РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи в доме 23А по улице Крупской установят прибор учета тепловой энергии, сообщается на сайте администрации горокруга.

Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты округа организовала выездное заседание по обращению жителей дома. В мероприятии принимали участие представители управляющей компании, «Мытищинской теплосети» и жители дома.

«Темой обращения стала возможность установки прибора учета тепловой энергии на узле регулирования в доме. В ходе встречи представители теплосети дали разъяснения жителям, что в доме возможно установить прибор учета, но для этого необходимо провести ряд технических мероприятий, требующих временного ограничения подачи отопления и горячей воды, что в данный период произвести невозможно. Когда погодные условия позволят, прибор учета будет установлен», - говорится в сообщении.

Члены комиссии обратили внимание, что дом достаточно ветхий, ему 60 лет. За столько лет фасад износился, подвальные помещения требуют капитального ремонта. Окна и входные группы требуют замены. И если жители с привлечением Фонда капитального ремонта проведут на нем работы по утеплению фасадов и других элементов, эффект от установки узла регулирования будет более заметным и экономичным.

«В доме, конечно, как и во всех домах такой возрастной группы, есть ряд проблем, будем помогать жителям постепенно их решать. А также следить за соблюдением установки прибора учета жителям этого дома», - сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.