РИАМО - 26 фев. За минувшие сутки в столице выявили 1336новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 974 914 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

За сутки в 85 регионах РФ было выявлено 11 086 новых случаев коронавируса. При этом в 11,9% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 428 летальных исходов, полностью выздоровели 15 722 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса, зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.