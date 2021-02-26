РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Жители подмосковного Красногорска могут побывать на экскурсии по усадьбе и концерте певицы и композитора Надежды Колесниковой, сообщается на официальном сайте культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово».

«Дорогие друзья, 26 февраля приглашаем вас на традиционную «Четвертую пятницу». В 16:00 пройдет экскурсия по усадьбе, а в 17:30 вас ждет концерт «Дыхание весны», - говорится в сообщении.

Выступит обладательница лирического сопрано, лауреат всероссийских и международных премий, певица и композитор Надежда Колесникова.

Вход по пригласительным билетам, которые можно заказать по телефону: 8(925)176-85-11. КВК «Знаменское-Губайлово» расположено по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом 9.