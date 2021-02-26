РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Наталия Тышкунова в пятницу во время онлайн-встречи ответит на вопросы жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! В пятницу проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы организации общественного контроля на территории городского округа Люберцы, а также другие актуальные проблемы», - сказала Тышкунова.

Свои вопросы можно направить заранее по электронной почте: urtadm@mail.ru, а также озвучить их по телефону: 8(800)600-21-85.

Встреча пройдет в формате Zoom-конференции по ссылке. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.

Начало встречи в 18:30.