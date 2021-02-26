РИАМО - 26 фев. Столичные школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 18 лет поучаствуют в гонке радиоуправляемых машин 27 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году к конкурсу «Первый элемент» впервые присоединились учащиеся столичных образовательных учреждений. Команда-победитель московского этапа чемпионата примет участие во всероссийском финале, который будет проводиться при поддержке правительства Москвы», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что такие соревнования крайне важны. Они помогают привлечь внимание молодежи к энергетической отрасли и к процессу создания инновационных инженерных систем.

Всего в соревнованиях примут участие 14 команд из школ, колледжей и детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». На специально подготовленной трассе они испытают в действии модели радиоуправляемых автомобилей на топливных элементах, которые они соберут сами в масштабе 1 к 10. В состав каждой из 14 команд войдут два пилота, механик, инженер и дизайнер.

Соревнование будут проходить 27 февраля в павильоне № 55 на ВДНХ с 11:30 до 18:00. Посетить мероприятие и поддержать команды могут все желающие бесплатно. Также будет организована онлайн-трансляция на официальном YouTube-канале фонда «Росконгресс».