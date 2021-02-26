РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Открытый региональный вокальный конкурс оперетты «Овация» пройдет в подмосковной Балашихе 28 февраля в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера», сообщается на сайте учреждения.

«В программе открытого регионального вокального конкурса оперетты «Овация»: конкурсные выступления, подведение итогов, награждение участников. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет по адресу: Балашиха, улица Заречная, дом №3.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-495-525-38-46.

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