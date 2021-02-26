РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Работу светофора наладили на улице Керамическая в подмосковной Балашихе после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи направил на портал сообщение о том, что не работает ни одна секция светофора при движении по улице Керамическая перед ООТ «Керамкомбинат» в сторону Носовихинского шоссе. Указанная в обращении автодорога входит в реестр собственности Подмосковья и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор».

«РУАД № 7 рассмотрело обращение по вопросу неработающего светофора на автомобильной дороге Железнодорожный, улица Керамическая - Павлино, 1 (0 километр - 3,826 километр ) и сообщает, что работы выполнены (фотоматериалы прилагаются», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ Московской области «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.