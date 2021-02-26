РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Водителям в подмосковном Красногорске напомнили об опасности использования гаджетов за рулем автомобиля, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В городском округе Красногорск сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжают вести профилактическую работу в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения и с помощью тематических листовок обращают внимание на то, как отвлечение на мобильные устройства влияет на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги и при управлении транспортным средством.

«Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что даже кратковременное использование гаджетов во время участия в дорожном движении несет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», - заключается в материале.