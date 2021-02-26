РИАМО - 26 фев. За первые сутки голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве собрало более 250 тысяч участников.

Голосование стартовало в 10 часов утра 25 февраля на портале «Активный гражданин». Горожан спросили, чей памятник должен стоять на Лубянской площади — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или великому князю Александру Невскому.

В настоящее время голоса москвичей распределились примерно поровну: за Александра Невского проголосовали 52% участников опроса, за Феликса Дзержинского - 48%. Дату окончания голосования определит Общественная палата города Москвы.

Запустить голосование решили после того, как в обществе вновь вспыхнул спор о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому, который был демонтирован в 1991 году по решению тогдашнего мэра столицы Гавриила Попова.

При этом до 1934 года на площади стоял фонтан скульптора Ивана Витали. Сейчас исторический фонтан находится в Нескучном саду.

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