РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Пожар в хозяйственной постройке в деревне Путилково в подмосковном Красногорске в пятницу потушили до приезда пожарных, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС Московской области.

В пятницу в 07:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Сходненской.

«Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае пожара следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного 101», - заключается в материале.