РИАМО - 26 фев. Четыре пожарных депо на 16 машино-мест построят в новой Москве до 1 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пожарные депо появятся в Марушкинском, Роговском, Краснопахорском и Вороновском поселениях.

«Появятся средства связи и оповещения, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха. Строители подведут подъездные дороги, спроектируют машино-места, установят энергоэффективное наружное освещение, светофорные объекты, дождевую канализацию и системы электроснабжения. Также они выполнят работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Более того, в мае в ТиНАО планируется начать строительство еще трех пожарных депо. Так, депо на две машины появится в Новофедоровском, в Воскресенском и Филимонковском - на четыре автомобиля каждое.

Жидкин также отметил, что в 2022 году в ТиНАО будут действовать 17 пожарных депо.

Около 90 школ и детсадов построят в Москве в 2021–2023 гг>>