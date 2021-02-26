РИАМО - 26 фев. На медиаплатформе #Москвастобой опубликовали 15 видеороликов финалистов второго сезона проекта «Москвичи», в которых горожане рассказывают о своей любви к столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это 15 онлайн-историй новых героев, среди которых библиотекарь, юрист, эксперт по здоровому образу жизни, преподаватель вокала, профессиональный гонщик и первоклассница. Обычные жители Москвы в них рассказывают, за что они любят свой город», - говорится в сообщении.

Так, героями проекта стали путешественник, гид и тревел-эксперт Дмитрий Эскин, который родился в Москве; певица и преподаватель вокала Ксения Миляева; работница «Москвариума» на ВДНХ Валерия Белозерская и первоклассница Лиза Воинова.

Стать героем второго сезона мог любой желающий. Для этого нужно было заполнить анкету на сайте и ждать результатов открытого голосования.

Истории всех героев проекта «Москвичи» можно найти на медиаплатформе #Москвастобой. Проект начали реализовывать в марте 2020 года. В первый сезон вошли 10 историй горожан, которые рассказали о своих профессиях и любимых местах в Москве.