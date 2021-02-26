РИАМО - 26 фев. Ночь на пятницу оказалась самой теплой в Москве с начала зимнего сезона, к утру в городе зафиксировали свыше плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, минувшим днем в столичный регион стал поступать очень теплый воздух. На ВДНХ отмечалось до плюс 2,1 градуса.

«Ночью 26 февраля температура продолжала расти и к утру превысила плюс 4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму», - говорится в сообщении.

Прежний максимум ночной температуры в текущем зимнем сезоне был зафиксирован 25 января, когда на ВДНХ было плюс 3,8 градуса. 25 января также было самым теплым днем с начала зимы с температурным показателем плюс 2,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.