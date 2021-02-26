РИАМО - 26 фев. Днем в пятницу в Москве ожидается плюс 4-6 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла, что близко к абсолютному темпераутрному рекорду для этого дня, установленному в 1990 году, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас на улице пасмурно, местами моросящие осадки, температура воздуха плюс 4,1 градуса. В течение дня погодные условия в столичном регионе будут определяться теплым сектором северо-атлантического циклона, а к исходу дня скажется влияние холодной фронтальной системы», – сказал Тишковец.

Он добавил, что вечером преобладание облачной погоды сохранится, пройдут небольшие осадки в виде мороси и дождя, возможно, с мокрым снегом.

Тишковец отметил, что скорость ветра западных румбов составит 5-10 метров в секунду, он будет порывистым и достаточно плотным. Атмосферное давление окажется на отметке 736 миллиметров ртутного столба.