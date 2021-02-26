РИАМО – 26 фев. Певица Земфира выпустила седьмой студийный альбом под названием «Бордерлайн» спустя 8 лет, сообщает Газета.ru.

В альбом вошли 12 композиций, включая синглы «Крым» и «Остин», которые вышли ранее.

«В публикации певица отметила, что альбом доступен на всех музыкальных площадках», – говорится в сообщении.

Шестой студийный Земфиры вышел под названием «Жить в твоей голове» 14 февраля 2013 года. До настоящего момента он считался последним альбомом исполнительницы.

Ранее певица выпускала альбомы «Земфира» (1999), «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), а также «Спасибо» (2007).