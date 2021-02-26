РИАМО - 26 фев. У москвичей появилась возможность получать консультации по ряду социальных услуг в дистанционном формате, без личного посещения центров «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы организовали порядок работы таким образом, чтобы у горожан появилась возможность выбрать удобное время для консультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера. В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны видеосеансы», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Раковая.

На данный момент специалисты консультируют только по наиболее популярным социальным услугам. Так, они готовы рассказать о порядке получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский капитал.

Записаться на онлайн-консультацию специалиста центра «Мои документы» можно на mos.ru в разделе «Услуги», затем нужно выбрать кнопку «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», а дальше - «Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки».

Специалисты центра работают ежедневно с 09:00 до 19:40, один сеанс длится не более 20 минут.