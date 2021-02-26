РИАМО - 26 фев. Цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта за пять месяцев работы помог столичным врачам поставить более 1 миллиона предварительных диагнозов, специалисты оценили точность сервиса в 65%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Удобные цифровые инструменты позволяют ускорить и автоматизировать многие процессы, сокращают время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, высвобождают больше времени для общения непосредственно с пациентом, а также «подсвечивают» моменты, на которые врач может не обратить внимания», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Система состоит из двух модулей. Первый позволяет поставить диагноз, а второй подтверждает его с помощью пакетных назначений на диагностику.

При постановке диагноза система руководствуется анамнезом, собранным врачом и внесенным в базу. Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента и предлагает выбор из трех наиболее вероятных диагнозов. Врач может выбрать один из них или поставить свой диагноз.

После этого система выдает направление на исследования, которые собраны в группы по 54 заболеваниям. Врач также может внести дополнения в пакет или сократить список необходимых исследований.

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