РИАМО - 26 фев. Интерес читателей к книге Петра Ершова «Конек-Горбунок» вырос вдвое после премьеры одноименного фильма в российских кинотеатрах, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов «Читай-город».

Ершов написал «Конек-Горбунок» в 1834 году в возрасте 19-ти лет, и именно это произведение принесло ему известность. За 187 лет сказку неоднократно перепечатывали и даже пытались запретить, но, несмотря на это, она переведена на три десятка языков и ее тираж составляет более 7 миллионов экземпляров.

«Сегодня книжные магазины предлагают более 50 изданий «Конька-Горбунка». Популярность книги возросла после экранизации, которая состоялась 18 февраля и сразу возглавила российский кинопрокат», — говорится в сообщении.

По данным федеральной сети «Читай-город», по сравнению с началом февраля, отмечается рост продаж произведения в два раза. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса.

В основе сюжета сказки — поучительная история о дружбе и удивительных приключениях Ивана и его верного Горбунка. Сам Ершов считал, что «Конек-Горбунок» — фольклорное произведение, которое он лишь обработал творчески и перевел в стихотворную форму. Легкий слог, народный юмор, живые образы делают эту сказку интересной для чтения и сегодня.

По данным СМИ, за 6 дней фильм режиссера Олега Погодина «Конек-Горбунок» уже посмотрели в кино более 2,2 миллиона человек. Лента заработала в прокате свыше полумиллиарда рублей.