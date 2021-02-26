РИАМО - 26 фев. Ряд пригородных поездов задерживается на участке Тверь - Москва по техническим причинам, железнодорожники работают над восстановлением графика движения, сообщили в Московско-Тверской ППК.

«Время задержки – от 7 до 45 минут», – говорится в сообщении.

Специалисты прикладывают все возможные усилия, чтобы ввести поезда в график.

Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях и в поездах.

Билеты в приложении ЦППК теперь можно купить без ввода личных данных >>