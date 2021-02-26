РИАМО - 26 фев. Утром в пятницу в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержано и отменено 17 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, в Домодедове – четыре, еще один рейс отменили. Четыре рейса задержали в Шереметьеве.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержанных и отмененных рейсов в этой воздушной гавани нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее спасатели предупредили, что до 09:00 в Московском регионе продержится туман с видимостью 200-500 метров.