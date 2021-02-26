РИАМО - 26 фев. Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Гонконг - Мадрид, совершил посадку в Шереметьеве после срабатывания датчика о проблемах с двигателем, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел рано утром в пятницу. В самолете сработал датчик отказа канала управления левого двигателя.

«В 04:44 воздушное судно благополучно приземлилось. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 25 человек экипажа и 36 тонн груза.