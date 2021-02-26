РИАМО - 26 фев. Городской психолого-педагогический центр департамента образования Москвы провел межрегиональный семинар-практикум «Канистерапия — достижения и перспективы развития», онлайн-мероприятие было посвящено психологической терапии вместе со специально обученными собаками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.

В семинаре приняли участие специалисты из разных городов России — Москвы, Истры, Долгопрудного, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Владимира, а также иностранные эксперты из Германии, Латвии и Израиля.

«В рамках мероприятия специалисты проектной группы «Канистерапия» центра рассказали о возможности интеграции элементов метода канистерапии в образовательные технологии, внеучебную досуговую деятельность, направленную на формирование навыков Soft Skills у школьников и дошкольников в цикле «Форсайт профессионального успеха», — говорится в сообщении.

Участники семинара смогли познакомиться с актуальными исследованиями, а также приняли участие в мастер-классах. Логопеды, дефектологи, педагоги-психологи и другие специалисты поделились с коллегами наработками, опытом, методическими подходами.

Семинар завершился дискуссионной площадкой — все участники смогли задать вопросы спикерам и обсудить выступления участников.