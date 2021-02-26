РИАМО - 26 фев. Загруженность столичных дорог утром в пятницу составляет 4 балла, в вечерний час пик в городе ожидаются 8-балльные пробки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Движение в центр затруднено здесь: Ярославское шоссе, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Затруднения также зафиксировали на внутренней стороне 28-го километра МКАД, на внешней стороне 86-го километра МКАД, на Третьем транспортном кольце в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона).

На текущий момент общая длина дорожных заторов в городе оценивается в 137 километров. Проблем с движением не наблюдается на Кутузовском проспекте, Звенигородском и Варшавском шоссе.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о тумане, который продержится до 9 часов утра пятницы. Спасатели призвали пешеходов и автомобилистов к осторожности в непогоду.