РИАМО - 26 фев. Бот в онлайн-чате портала mos.ru дал пользователям уже порядка 750 тысяч ответов без привлечения операторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чат-бот пользуется популярностью у москвичей. Сервис упрощает работу с порталом, позволяя получить ответ на нужный вопрос за считанные секунды. Это удобный цифровой инструмент для коммуникации с жителями города, который, в том числе, помогает снять дополнительную нагрузку с операторов», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Максим Алексашкин.

Если бот не может ответить пользователю сам, то он обращается к оператору. При этом бот подбирает возможные варианты ответов и предлагает их специалисту. Если один из предложенных вариантов подходит, то оператор отправляет его пользователю, а бот вносит ответ в свою базу данных.

Бот появился в онлайн-чате на mos.ru в феврале 2020 года. Самое большое количество вопросов он получил о предоставлении госуслуг, добавлении новых данных и записи на получение документов.

Около 170 новых сервисов появятся на портале госуслуг в 2021 г>>