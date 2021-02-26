РИАМО - 26 фев. Все 440 столичных библиотеках теперь принимают единый читательский билет, читателям больше не нужно отдельно регистрироваться в каждой библиотеке, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Во всех городских библиотеках – их в Москве 440 – сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий», – сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На данный момент горожане уже оформили 470 тысяч таких билетов. За прошлый год по ним выдали больше 6 миллионов книг. Билет представляет собой пластиковую карточку со штрихкодом и уникальным номером.

Так, единый билет сделает доступными книги из библиотеки имени Н.А. Некрасова. В ее коллекции насчитывается свыше 1 миллиона изданий на 150 языках, среди которых есть кхмерский, санскрит и персидский.

Есть и редкие книги о столице, посвященные археологии, зоологии и истории. Среди других ценных экспонатов коллекции – 12 томов «Истории государства Российского» авторства Николая Карамзина, исследование «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» историка Ивана Голикова.

А самым древнем экземпляром библиотеки имени Некрасова является произведение «Правило пяти ордеров архитектуры». Автор – итальянский архитектор Джакомо Бароццио да Виньолы. Книгу издали при жизни автора в 1562 году.

В библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева представлено множество книг об искусстве и науке, животных и растений. Эту библиотеку основала известный благотворитель Варвара Морозова в 1885 году.

В библиотеках книги могут выдать и по карте москвича вместо единого билета. Ее свяжут с профилем читателя в специальной системе, которая содержит важную информацию о книголюбах.