РИАМО - 26 фев. Туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Москве и Московской области до 9 часов утра пятницы, сообщили в столичном и областном главках МЧС России.

Жителей и гостей столичного региона призвали к внимательности и осторожности во время непогоды.

«В неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», – отметили в МЧС.

Пешеходы во время движения по краю проезжей части должны обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по Московской области - от минус 1 до плюс 4 градусов.