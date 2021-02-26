РИАМО - 26 фев. Специалисты «Мособлпожспаса» в минувшем году обезвредили и уничтожили 695 боеприпасов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы учреждения.

«За 2020 год взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы обследовали, обезвредили и уничтожили 695 боеприпасов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с начала 2021 года специалисты провели работу с 31 боеприпасом.​

Государственное казенное учреждение Московской области «Мособлпожспас» ставит своей задачей защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также учреждение занимается ликвидацией последствий ЧС межмуниципального и регионального характера, тушением пожаров, проведением аварийно-спасательных работ.

Кроме того, сотрудники «Мособлпожспаса» принимают участие в проведении мероприятий по гражданской обороне, осуществляют поиск и спасение людей на водных объектах.