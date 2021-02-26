РИАМО - 26 фев. Двух человек спасли в ходе тушения пожара в квартире на Волгоградском проспекте в Москве, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 25 февраля в 22:47. Огонь вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома по адресу: Волгоградский проспект, дом 52, корпус 2.

«В 23:09 пожар был ликвидирован. С пятого этажа было спасено два человека. В горящей квартире, к сожалению, пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В квартире горели личные вещи и мебель.