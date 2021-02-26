РИАМО - 26 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве - от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Специалисты добавили, что оттепель может крайне неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей с различными заболеваниями.

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