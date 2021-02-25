РИАМО - 25 фев. Сергей Шариков признан виновным в ДТП в Зеленограде, в результате которого погибли бабушка с маленькой внучкой, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 5 декабря 2019 года на улице Каменка в Зеленоградском округе. Шариков за рулем автомобиля Lada Largus на пешеходном переходе совершил наезд на пожилую женщину и двух ее внучек. Одна из девочек 5 лет скончалась на месте, пожилая женщина умерла в больнице.

«Приговором суда Шарикову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказала Иванова.

Кроме того, 2,5 года он не сможет управлять транспортными средствами.