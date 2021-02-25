РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. Проект межевания территории для строительства объездной дороги вокруг села Домодедово планируют утвердить в 2021 году, сообщил главный архитектор городского округа Домодедово Георгий Белухин.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«В настоящий момент разработан и находится на утверждении проект планировки территории. Трасса и параметры дороги определены, зона размещения определена. <…> В этом году Главархитектура планирует выполнить этот проект и утвердить проект планировки, проект межевании территории для строительства этой дороги», - сказал Белухин.

Он отметил, что пройдены практически все проверки за исключением комитета лесного хозяйства. В рамках согласования комитета лесного хозяйства было указано о необходимости разработки дополнительного проекта изменения лесопарковых зон.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.