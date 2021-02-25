РИАМО - 25 фев. На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по вопросу установки памятника на Лубянке, к настоящему моменту свое мнение высказали более 200 тысяч москвичей.

В рамках голосования жителям столицы предлагается ответить на вопрос, какой исторической личности следует поставить памятник на Лубянской площади. Отдать свой голос можно за полководца, великого князя Александра Невского или за революционера, основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

За установку памятника Александру Невскому проголосовало 101 761 человек (51%), памятник Феликсу Дзержинскому хотели бы увидеть на Лубянке 98 273 жителя (49%).

Причем 63,3% проголосовавших женщин хотят видеть на Лубянке памятник Невскому, среди мужчин таковых 47,5%. Более 67,4% участников голосования до 18 лет отдают свои голоса за Невского. Возрастная категория 25-34 года также больше голосует за памятник Александру Невскому - его поддержали 68,4% проголосовавших. Поколение старше 55 лет отдает голоса за Дзержинского, он набирает более 61% в этой возрастной категории.

Запустить голосование решили после того, как в обществе вновь вспыхнул спор о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому, который был демонтирован в 1991 году по решению тогдашнего мэра столицы Гавриила Попова.

При этом до 1934 года на площади стоял фонтан скульптора Ивана Витали. Сейчас исторический фонтан находится в Нескучном саду.