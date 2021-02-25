РИАМО - 25 фев. В Москве организовано круглосуточное дежурство бригад ГУП «Мосводосток» для недопущения скоплений воды на дорогах, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В столицу после сильных снегопадов пришла оттепель. Столбики термометров в четверг поднялись до плюс 3 градусов.

«В связи с резким потеплением на улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП «Мосводосток» для оперативного пропуска талых снежных масс. Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды», - сказали в пресс-службе.

Коммунальная техника проводит дополнительную обработку дорог противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой из-за колебаний температуры.

Москвичи могут сообщить об обнаружении скопления воды в центральную диспетчерскую круглосуточную службу ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03.

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