РИАМО - 25 фев. Статистика показала снижение числа зарегистрированных преступлений в России в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года на 6,6%, сообщается на сайте «МВД Медиа».​

Среди них умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, их количество упало на 12,4%. Также по итогам января 2021 года отмечается сокращение числа разбоев на 17,8%, грабежей – на 28,7%. Общее число краж снизилось на 10,4%, в том числе квартирных – на 30,9% и краж транспортных средств – на 46,8%.

«В январе 2021 года на 19,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Кроме того, на 5,5% меньше уголовно наказуемых деяний совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения и на 12,2% – в состоянии наркотического опьянения», –​ говорится в сообщении.

Количество преступлений на улице упало на 18,1%. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов зарегистрировано на 43,5% меньше грабежей, на 26,4% – краж, на 17,7% – разбойных нападений.

Стабильной остается обстановка на объектах транспорта, где количество тяжких и особо тяжких незаконных деяний сократилось на 2,9%.