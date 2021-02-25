РИАМО - 25 фев. В Московской области некоторые рыбаки не останавливаются перед угрозой провалиться под лед и пренебрегают мерами безопасности, это опасно для жизни, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В отдельной группе риска находятся дети, выходящие на ледовую поверхность без присмотра взрослых. В ходе профилактических рейдов спасатели напоминают отдыхающим на водоемах о признаках непрочного льда, средствах самоспасения и способах оказания первой помощи», – сказал начальник ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Геннадий Пестов.

Он добавил, что выход на ледяную поверхность водоема не может быть полностью безопасным. Морозы, чередуясь с оттепелями, влияют на структуру льда, делая его пористым и ломким.

Подмосковные спасатели ежедневно проводят разъяснительные беседы с рыбаками и измеряют толщину ледяного покрова на 62 водоемах области.