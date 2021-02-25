РИАМО - 25 фев. Порядка 1,6 тысячи договоров аренды земли продлили арендаторы в Подмосковье по упрощенной схеме, такая возможность завершается 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, в период распространения коронавирусной инфекции данная мера позволила арендаторам продлить договор без дополнительных процедур.

«Таким образом, договор аренды продлевался на период не более срока действующего договора. Если аренда по договору оформлена на срок более 3 лет, то договор продлевали на 3 года», — говорится в сообщении.

Порядок ввели в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидерами по количеству заключенных дополнительных соглашений с арендаторами земли стали городской округ Воскресенск, Одинцовский городской округ, Солнечногорск, Рузский округ, Шаховская и Балашиха.