РИАМО - 25 фев. В Московской области 202 семьи участковых полиции получили жилье по итогам 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На 139-м заседании Мособлдумы с отчетом о результатах деятельности ГУ МВД России по Московской области выступил начальник управления, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков. В 2019 году он поднял вопрос об улучшении жилищных условий участковых полиции, 400 сотрудников из 2,3 тысячи нуждались в квартирах.

«В течение прошлого года был принят федеральный закон, который закрепил за органами местного самоуправления право обеспечивать участковых полиции жильем», — говорится в сообщении.

Изменения в законодательстве приняли по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. На прошедшем заседании он поручил профильному комитету держать ситуацию на контроле.

«В нашем регионе раскрываемость преступлений на 10% выше общероссийских показателей, при этом сохраняется тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений. Для сохранения порядка и законности, крайне важно обеспечивать сотрудников правоохранительных органов всем необходимым», — сказал Брынцалов.