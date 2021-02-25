РИАМО - 25 фев. Из-за обновления железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД на станции Толстопальцево скорректируют расписание и введут компенсационные автобусы 27 февраля с 22:25 до 14:25 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«У части поездов, следующих на участке Солнечная – Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания», - говорится в сообщении.

Согласно расписанию рейсов, автобусы «Внуково» – «Лесной Городок» будут отъезжать в 23:05; 23:55; 06:40; 08:55; 09:55; 10:55; 11:45. Автобус проследует без промежуточных остановок.

Маршруты «Лесной Городок» – «Киевский вокзал» будут отходить в 07:20; 08:55; 09:35; 11:00; 12:00; 14:10. Автобус проследует с промежуточной остановкой на станции «Внуково» в 07:30; 09:05; 09:45; 11:10; 12:10; 14:20.