РИАМО - 25 фев. Московские полицейские задержали троих экс-руководителей ООО «РАМ Банк», которых подозревают в краже средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Таким образом, учреждение обанкротилось, а действия злоумышленников привели к возложению ответственности по его обязательствам на Госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Следователи и оперативники провели свыше 50 обысков в жилищах задержанных и офисных помещениях, которые находятся в Москве, Ростовской области, а также Краснодарском крае. Во время следственных действий были изъяты документы и компьютерная техника.

На текущий момент задержанные находятся под стражей, им предъявлены обвинения по части четвертой статьи 160 УК РФ. Остальные соучастники устанавливаются.