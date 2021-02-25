РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. Водопроводные и канализационные сети ЖК «Домодедово Парк» планируют перевести в муниципальную собственность к III кварталу 2021 года, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«Хочу перед жителями извиниться за такую ситуацию. Прокуратура очень внимательно следит за ситуацией, и принимает свои меры. Роспотребнадзор фактически в ежедневном формате контролирует. Есть проблемы с самими сетями, которые сейчас промываются. Генеральный директор на встрече взял обязательство к 5 февраля обеспечить 100% качество воды. Мы зафиксировали, что это обязательство не выполнено. <…> Мы договаривались, что с III квартала уже муниципальные предприятия будут эти сети обслуживать <…> Очень надеюсь, что в первом полугодии уже проблему закроем», - сказал Двойных.

Он отметил, что передачей сетей в муниципальную собственность необходимо привести эти сооружения в порядок.

Генеральный директор ООО «Павловский водоканал», обслуживающее в настоящее время ЖК, Сергей Сидоров сообщил, что постоянно проводятся проверки качества воды и планов мероприятий, которые согласовываются с управляющей компанией и администрацией. Все работы проводятся под контролем жителей.

Жители ЖК «Домодедово Парк» регулярно жалуются на некачественное водоснабжение.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.