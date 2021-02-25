РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В ЖК «Домодедово-Парк» планируется строительство двух детских садов и школы в 2022-2024 годах, сообщила заместитель начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Людмила Агарева.

В четверг в микрорайоне Западный прошел отчет администрации перед населением с участием депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации.

«На территории ЖК «Домодедово-Парк» в рамках реализации соглашения о реализации проекта по строительству и передачи объектов недвижимости в «Домодедово-Парке» за счет застройщика «Град Домодедово» предусмотрено строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 250 и 240 мест. В соответствии с актуальным графиком реализации проекта строительство объектов образования запланировано осуществить в следующие сроки: дошкольное образовательное учреждение на 250 мест – второй квартал 2021 года – третий квартал 2022 года. Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест – второй квартал 2023 года – третий квартал 2024 года», - сказала Агарева.

Она также отметила, что строительство школы на 825 мест внесено в государственную программу Московской области. Срок реализации – 2023 год.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.