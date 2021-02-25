РИАМО - 25 фев. Обязательные ограничения на бесплатный проезд по соцкартам для москвичей старше 65 лет могут быть переведены в рекомендательный характер при дальнейшем снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почему мы это сделали (ввели ограничение на льготный проезд - ред.)? Люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения — это группа риска, которая тяжело переживает болезнь, многие оказываются в больницах в тяжелом состоянии. Наша задача — как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что эти ограничения (транспортные - ред.) мы скоро переведем из обязательных в рекомендательные», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, человек сам будет принимать для себя решение, насколько он находится в зоне риска.

Мэр выразил надежду, что люди старшего поколения будут продолжать также активно проходить вакцинацию от Covid-19, чтобы лучше защитить себя.

В столице за сутки подтвердили 1406 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 973 578 случаев заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Подмосковье планирует выполнить план по вакцинации от Covid за 10 месяцев. В Московской области поставили план привить от коронавируса порядка 3-3,5 миллионов человек.

- Врачи в Москве провели свыше 1 млн телемедицинских консультаций для Covid‑пациентов.

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.