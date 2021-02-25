РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В прошлом году в Ямском административном округе Домодедова обустроили дорогу к средней общеобразовательной школе, сообщил начальник территориального отдела Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Через улицу Центральная в селе Ям при движении в Ямскую среднюю общеобразовательную школу были обустроены тротуар, ограждения, светофорный объект, а также нанесена соответствующая разметка», - сказал Миронов.

Общая сумма затрат составила 2 миллиона 292 тысячи рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.