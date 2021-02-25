РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Ямском административном округе Домодедова в 2020 году отремонтировали асфальтовое покрытие на нескольких дорогах, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В прошлом году изменения в лучшую сторону коснулись дорожной сферы. Так, были проведены работы по ремонту асфальтового покрытия в деревне Новленское, а также дороги М-2 «Крым» - Павловское» на общую сумму почти 2 миллиона рублей», - сказал Миронов.

Кроме того, по софинансированию из дорожного фонда Московской области провели асфальтирование дороги на улице Южной в селе Ям.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.