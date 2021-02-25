РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В 2020 году в Ямском административном округе выполнили работы по благоустройству линий наружного освещения, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году были выполнены работы по благоустройству линий наружного освещения на улице Западной в селе Ям и восстановлено соответствующее освещение в ЖК «Домодедово Парк», - сказал Миронов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.