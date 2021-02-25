РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в селе Ям подмосковного Домодедова прошел капитальный ремонт скважины, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Выполнены капитальный ремонт скважины в селе Ям, реконструкция очистных сооружений в деревне Павловское, капитальный ремонт котлов и оборудования в котельной военного городка села Ям», - сказал Миронов.

Общая сумма затрат составила более 4 миллионов рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.